Арестованному экс-депутату Маркову отказывают в медицинской помощи – адвокат

Арестованному Игорю Маркову, лишенному мандата народного депутата Украины, отказывают в оказании срочной медицинской помощи.

Об этом УНИАН сообщили в офисе партии «Родина», со ссылкой на адвоката Маркова - Александра Казарновского.

По словам адвоката, в камере изолятора временного содержания у Маркова разрушились 2 зуба. Это повлекло за собой воспаление, которое к настоящему моменту распространилось на лимфатическую систему. Однако, как утверждает Казарновский, несмотря на требования Маркова оказать ему медицинскую помощь, руководство МВД игнорирует ситуацию.

«В изоляторе временного содержания нет медсанчасти, так что в учреждении нет возможности оказывать заключённым медицинскую помощь, особенно стоматологическую. Марков написал заявление на имя начальника изолятора временного содержания с просьбой обеспечить ему лечение, однако тот ответил, что эти вопросы решает следователь. Заявление на имя следователя также было написано, причем еще 19 ноября, однако никакой реакции на него не последовало», — сказал Казарновский.

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По его мнению, следствие использует состояние здоровья Маркова как еще один способ давления на него.

«Оказывается, у нас решение о том, нуждается ли конкретный человек в оказании медицинской помощи, принимает следователь МВД. В то время, как широко обсуждается вопрос о том, чтобы выпустить Юлию Тимошенко на лечение за границу, другого политзаключённого, Маркова, пытаются затравить и заморить в ИВС, отказывая ему в неотложной медицинской помощи», - подчеркивает адвокат.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. Речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.