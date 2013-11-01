Марков был "серым кардиналом" Одессы - нардеп

Об этом заявил народный депутат Павел Кириленко (ВО Свобода).

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, нардеп считает мэра Одессы Костусева своеобразным прикрытием для бизнеса Игоря Маркова.

"Костусев прикрывал дерибан коммунальной собственности, отмывание бюджетных средств, а земельные участки в Одессе просто передавалась подставным фирмам, которыми фактически владел Игорь Марков", - заявил Кириленко.

Соратники Маркова тоже отмечают несомненную связь между вчерашним прошением об отставке Алексея Костусева и судебным процессом над Игорем Марковым.

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"Алексей Костусев всегда поддерживал позицию Игоря Маркова, они дружили", - сказал адвокат Маркова Александр Казарновский.

В то же время, народный депутат Эдуард Гурвиц (УДАР) считает, что Костусев "не умел ничего делать", что и послужило причиной его отставки. "Даже у власти терпение не безгранично", - заявил Гурвиц.

Представители Партии регионов неохотно комментировали вчерашнее решение мэра Одессы.

"Я не буду давать никаких комментариев по телефону",— ответил народный депутат Сергей Гриневецкий (Партия регионов).

"Спросите у самого Алексея, я бы не хотел комментировать эту ситуацию. Там есть определенные противоречия между моими однопартийцами, конфликты были уже давно",— заявил заместитель главы фракции Партии регионов Олег Царев.

А первый заместитель главы фракции Михаил Чечетов сообщил, что Алексей Костусев подал в отставку по причине плохого состояния здоровья: "Костусев показал себя очень эффективным менеджером, однако его подвело здоровье — работа связана со стрессами, он просто физически не выдержал нагрузки".

Напомним, вчера, 31 октября, одесский городской председатель Алексей Костусев написал заявление о сложении полномочий, о чем сообщил официальный сайт города Одесса.