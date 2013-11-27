Азаров уверяет, что у власти есть план решения проблем с ЕС и РФ

Кабинет министров имеет план урегулирования противоречий с Евросоюзом и Россией, суть которого - в восстановлении нормального торгово-экономического режима с РФ и договоренности с ЕС о предоставлении финансовой помощи на переходной период после подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на заседании в Кабинете министров.

«Стало очевидно, что в условиях, которые сложились, переговоры по урегулированию острых проблем, с которыми столкнулась Украина, надо продолжить. Мы должны выработать условия, при которых наша экономика избежит катастрофических потерь, а люди - краха европейских надежд и обвального ухудшения уровня жизни. У нас есть план урегулирования противоречий. Они возникли, как видно, в треугольнике интересов Украины, Европейского Союза и России», - отметил Азаров.

Поэтому, как подчеркнул премьер, логично и успешно их можно решать в трехстороннем формате.

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«Кто закрывает на это глаза, тот на самом деле тормозит процесс подписания Соглашения об ассоциации. При этом очевидно, что наша позиция основана на интересах Украины. Это альфа и омега суверенной политики», - отметил глава правительства.

С таким посланием, по словам Азарова, Президент Украины Виктор Янукович примет участие в вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

«Хочу подчеркнуть, что цель трехсторонних переговоров: снять противоречия и подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на лучших для Украины условиях, не теряя рынков ни России, ни ЕС», - сказал премьер.