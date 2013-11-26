Квасневский считает, что ЕС опоздал с реакцией на давление России

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Квасневский сказал в эфире польского Radio Zet.

"Евросоюз пытается создать какой-то экономический пакет, который стал бы помощью для Украины, но это уже поздно, потому что до Вильнюса осталось два дня. Если бы ЕС рассудительно подумал о последствиях российского натиска еще летом, когда он начался, то мы могли быть в другой ситуации", - считает он.

Квасневский назвал прогнозируемым экономический шантаж со стороны России, которая стремится делать все для того, чтобы втянуть Украину в сферу своего влияния.

"Если мы знаем, как будет вести себя Россия, и знаем, какие методы она использует, и для этого не нужно быть философом, потому что Россия всегда их использует, то наш ответ должен был бы быть значительно более конкретным собственно в сфере экономики", - сказал он.

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По мнению Квасневского, Евросоюз совместно с Международным валютным фондом должны были бы подготовить пакет экономической поддержки, который помог бы Украине улучшить экономическую ситуацию.

В частности, по его словам, МВФ мог бы согласиться на постепенное повышение цен на газ для населения вместо одномоментного их роста, на что, вполне логично, не согласится ни одно из правительств в канун выборов.

"Правительство отвечает за то, что будет завтра. Если завтра не будет денег на газ и не будет тепло дома, а зима будет суровой, то никто не будет дискутировать об ассоциации и ее последствиях в перспективе 10 лет, а будет вопрос, как решить это дело теперь", - сказал Квасневский.

Экс-президент Польши не считает потерянным делом евроинтеграции Украины. Он выразил надежду, что стороны - в случае неподписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе - смогут к нему вернуться в ближайшие несколько месяцев до начала выборов в Европарламент.

Квасневский также отметил важность Украины для Европы. "Здесь продолжается борьба за будущее нашего континента. Европейский Союз должен знать, что Украина не является одним из государств – кандидатов на членство в европейском объединении. Это кандидат, геостратегическая позиция которого является исключительной", - заявил он.