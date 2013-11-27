Сегодня Юлия Тимошенко отмечает свой день рождения

Сегодня, 27 ноября, свой пятьдесят третий день рождения отмечает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в больнице ”Укрзализныци” в Харькове.

Это уже третий день рождения, который Юлия Владимировна отмечает за решеткой.

Как сообщал УНИАН, дочь экс-премьера Евгения Тимошенко планирует поздравить мать с днем рождения.

"Я рада, что я смогу использовать свое законное право на свидание с ней, особенно, в ее день рождения”, - сказала Евгения Тимошенко. С ее слов стало понятно, что она ожидает провести долгосрочное свидание с экс-премьером.

“Уже оно не будет долгосрочным, потому что два дня уже прошли. Завтра (27 ноября - УНИАН) я буду с ней, а затем мне нужно выезжать в Вильнюс, поэтому у нас будет один день”, - сказала дочь Тимошенко.

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Напомним, 25 ноября из-за введения карантина были отменены краткосрочные свидания Тимошенко с Арсением Яценюком, супругами Луценко, а также долгосрочное - с дочерью Евгенией.

Тогда же вечером стало известно, что Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Вчера, 26 ноября, начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков сообщил, что экс-премьер-министр сможет встретиться со своей защитницей и дочерью Евгенией Тимошенко. Он отметил, что Евгения сможет прийти к матери не на долгосрочное свидание, а как защитник.