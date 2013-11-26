Ко дню рождения Тимошенко к ней пустят дочь

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.40 Евгения Тимошенко зашла на территорию медучреждения. На коротком брифинге она выразила удовлетворение тем, что будет иметь возможность встретиться с матерью.

“Сейчас нам начальник колонии объявил, что можно зайти к маме. Я рада, что я смогу использовать свое законное право на свидание с ней, особенно, в ее день рождения. Но два дня были просто так отняты у нас”, - сказала Евгения Тимошенко.С ее слов стало понятно, что она ожидает провести долгосрочное свидание с экс-премьером. “Уже оно не будет долгосрочным, потому что два дня уже прошли. Завтра я буду с ней, а затем мне нужно выезжать в Вильнюс, поэтому у нас будет один день”, - сказала дочь Тимошенко.

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Евгения Тимошенко отметила, что завтра, 27 ноября, поздравит маму с днем рождения.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября из-за введения карантина были отменены краткосрочные свидания Тимошенко с Арсением Яценюком, супругами Луценко, а также долгосрочное - с дочерью Евгенией.

Тогда же вечером стало известно, что Тимошенко объявила бессрочную голодовку с требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

Сегодня, 26 ноября, начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков сообщил, что экс-премьер-министр сегодня сможет встретиться со своей защитницей и дочерью Евгенией Тимошенко.

Он отметил, что Евгения сможет прийти к матери не на долгосрочное свидание, а как защитник.

“Несмотря на то, что на сегодняшний день распоряжение, о котором мы говорили вчера, не прекратило свое действие, несмотря на это, в порядке исключения ей будет предоставлена возможность на встречу с ее защитником. В роли защитника будет Тимошенко Евгения”, - сказал Колпащиков.