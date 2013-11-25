Как это было. Столкновения Беркута с активистами у стен Кабмина и АП. Фотогалерея
13:36, 25 ноября 2013Политика
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Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" оттесняют от Кабмина участников акции за евроинтеграцию Украины
Столкновение между правоохранителями и участниками акции за евроинтеграцию Украины под Кабмином
Участники акции за евроинтеграцию Украины под Кабмином применяют слезоточивый газ против "Беркута"
Учасник віче “За європейську Україну!” під стінами АП України, в Києві
Священнослужитель у брошенной дымовой шашки под стенами АП Украины
Столкновение между правоохранителями и участниками вече, возле здания Кабмина, "Беркут" применяет слезоточивый газ
Активисты "Евромайдану" применяют слезоточивый газ против бойцов "Беркута"
Еще одна стычка между правоохранителями и участниками вече, у здания Кабмина
Бойцы спецподразделения "Беркут" возле здания Кабмина после газовой атаки активистов Евромайдана
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