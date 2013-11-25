Как это было. Столкновения Беркута с активистами у стен Кабмина и АП. Фотогалерея

13:36, 25 ноября 2013
Политика
6172 0
Бойцы спецподразделения милиции
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter