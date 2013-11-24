Сумской Евромайдан обещает стать бессрочным

В Сумах Евромайдан, собрав сегодня более 600 человек, потребовал продолжения евроинтеграционных процессов и обещает стать бессрочным.

Как передает корреспондент УНИАН, вече «Украина - в Европе» проходило сегодня на улице Соборной возле памятника Тарасу Шевченко благодаря общественным национально - патриотическим организациям - «Конгресс украинской интеллигенции», «Просвита» и другим.

Присутствующие не использовали никакой символики, кроме государственного флага и флага ЕС. Кроме тог , участники акции держали флаги Великобритании и Польши.

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Местные оппозиционные политики и общественные деятели, выступая во время акции, сходились во мнении, что один человек не может решать судьбу всей страны: ораторы призывали к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, отставку президента и Кабинета министров, отстранение от власти и запрета Партии регионов. Также звучали антироссийские лозунги.

Участники заявили о бессрочном проведения акции до исполнения президентом и правительством евроинтеграционных обязательств Украины.

Всего в Сумах состоялось уже три акции в поддержку евроинтеграции Украины - 22 , 23 и 24 ноября: вечером в два предыдущих дня оппозиционные силы собирали митинги на площади Независимости возле админздания местной власти. На первом из них выступал и мэр Сум Геннадий Минаев.

Также значительная часть активистов выезжала из Сум в Киев для участия в митинге на Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство приняло решение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации. После этого во многих городах начались акции протеста.

На Сумщине в селе Самотоевка Краснопольского района, расположенном рядом с украинско - российской границей, по требованию молодежи 23 ноября над зданием сельсовета подняли флаг Евросоюза.

Ранее Сумским горсоветом впервые в Украине было принято решение об использовании в областном центре наряду с Государственным флагом Украины флага ЕС.