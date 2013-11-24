В Одессе судебный исполнитель попытался запретить евромайдан

В Одессе судебный исполнитель, пришедший на Приморский бульвар, к памятнику Дюку, где проходит митинг против приостановки правительством процесса подготовки к заключению Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, пытался запретить данную акцию протеста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации партии «УДАР», «судебный пристав начал зачитывать старое постановление суда, принятое ночью 23 ноября». Однако, как пояснили в пресс-службе, в данном постановлении речь только о Думской площади, а в настоящее время акция протеста проходит примерно в 200 метрах от нее – возле памятника Дюку. Милиционеры, находящиеся рядом, в ситуацию не вмешивались.

«Они, похоже, поняли, что защищать уже надо нас. Судебный пристав ушел ни с чем», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время активисты региональных организаций партий «УДАР», «Батькiвщина» и «Демократический альянс» формируют списки желающих отправиться в Киев – на Евромайдан.

По информации пресс-службы, существует два списка: один – люди, которые могут отправиться в столицу за свой счет, второй – активисты, у которых нет средств на проезд.

«Сегодня мы начали сбор средств для людей, которые поедут в Киев, чтобы принять участие в бессрочной акции. По данным руководителя «Демократического альянса» в Одессе Алексея Черного, уже собрано 7 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, на митинг против приостановки правительством процесса подготовки к заключению Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом пришли более 600 человек.

В ночь на 23 ноября в Одессе Окружной административный суд запретил Одесской областной организации партии «УДАР» проводить акции протеста на Думской площади, у здания мэрии, с 23 ноября по 31 ноября включительно. Из-за этого палатки, установленные 22 ноября на Думской площади по случаю проведения акции протеста против приостановки правительством евроассоциации, перенесли к памятнику Дюку.