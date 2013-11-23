Янукович почтил память жертв Голодомора и призвал к единению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

“Сегодня мы должны отбросить все политические дискуссии и быть вместе. В этот скорбный день нас объединяет память о погибших соотечественниках, сегодняшний день должен быть вне политики”, - сказал Янукович.

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По его словам, каждый может иметь разные взгляды и по-разному трактовать или оценивать события прошлого. В то же время он считает недопустимой политизацию любых, прежде всего, тяжелых исторических тем.

“Это вызывает напряженность, разъединяет людей и противоречит консолидации общества, которая так нужна Украине на нынешнем этапе”, - сказал Президент.

“Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших соотечественников”, - сказал Янукович, отметив, что украинцы выражают соболезнования и другим народам, которые пострадали от этой трагедии.

Янукович подчеркнул, что Украина скорбит по своим пращурам, но и гордится ими, поскольку, невзирая на весь трагизм того тяжелого времени, украинцы выстояли.

“Мы сохранили себя как народ, сохранили свою историю, свою идентичность, мы получили независимость и идем сегодня путем создания европейской страны”, - сказал Президент, отметив, что трагедия Голодомора является тяжелым уроком для Украины и всего человечества.

“Украина и сегодня ощущает на себе последствия горя, постигшего ее в далеких 30-х. Поэтому в центре государственной политики всегда должен быть человек, его права, свободы, безопасность и благосостояние”, - сказал Президент.