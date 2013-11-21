МИД Казахстана советует Украине интегрироваться в евразийское пространство





Казахстан по-прежнему считает главным приоритетом интеграцию на евразийском пространстве и считает, что для Украины такой же вектор развития был бы наиболее эффективным, заявил глава казахстанского МИД Ерлан Идрисов.

"Мы считаем, что Украина должна оставаться в процессе евразийской интеграции, для нее это было бы выгодным... Казахстан видит свое будущее в сотрудничестве и сближении с Россией, мы продолжим интеграцию в евразийские процессы, в том числе в рамках Таможенного союза (России, Белоруссии и Казахстана)", - сказал Идрисов, выступая в четверг в Лондоне в Королевском институте международных отношений.

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При этом Идрисов отметил, что Казахстан будет способствовать расширению Таможенного союза, поддерживая присоединение к нему Киргизии.

Правительство Киргизии официально обратилось с просьбой о присоединении страны к "таможенной тройке" весной 2011 года и в настоящее время рассматривает "дорожную карту"присоединения к союзу.