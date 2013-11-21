В ПР советуют не падать духом перед саммитом в Вильнюсе

В частности, к этому призвал представитель президента в парламенте, народный депутат-"регионал" Юрий Мирошниченко, пишет Gazeta.ua.

"Мы не должны быть пессимистами и опускать руки. Рабочая группа (по разработке законопроекта о лечении осужденных за границей - ред.) работала в формате качества. Она должна составить новый текст, который должен быть зарегистрирован в ВР. Но такого текста нет, к сожалению", - отметил Мирошниченко.

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Так же, по словам нардепа, нет согласованного законопроекта о прокуратуре.

"Подготовил ли профильный Комитет изменения в закон о выборах, увидим завтра", - добавил "регионал", комментируя ситуацию вокруг разработки третьего "евроинтеграционного" ​​законопроекта.

В то же время, Мирошниченко отметил, что в повестке дня все три вопроса есть.

"Сейчас очень много эмоций бурлит вокруг подписания Соглашения. Я напомню, что у нас еще есть восемь дней", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, саммит "Восточного партнерства" стран-членов ЕС состоится в Вильнюсе 28-29 ноября.