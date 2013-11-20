Фюле надеется, что ВР уже завтра примет нужные для ассоциации законы

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле после посещения Киева выразил надежду, что Верховная Рада Украины на своем заседании 21 ноября примет три закона, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" на будущей неделе.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар Фюле заявил после встреч в Киеве с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем парламента Владимиром Рыбаком.

Как отмечает Фюле, он «находился в Киеве 18-20 ноября от имени Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу, чтобы обсудить с Президентом Украины Виктором Януковичем подготовку к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться в Вильнюсе на будущей неделе, включая подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Также от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности - вице-президента Европейской Комиссии Кэтрин Эштон я проинформировал Януковича о решимости Европейского Союза двигаться в направлении подписания Соглашения об ассоциации, как только Украина продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в выполнении критериев, определенных в заключении Совета министров ЕС по иностранным делам от декабря 2012 года, и тех, которые обсуждались во время встречи Совета министров ЕС по иностранным делам, которая состоялась 18 ноября».

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«Я воздаю должное значительному прогрессу, который был достигнут в последние месяцы... Я рад видеть настроенность Президента и председателя парламента в сотрудничестве со всеми парламентскими фракциями принять ключевые законы 21-го ноября - о парламентских выборах, закон о генеральной прокуратуре и новый закон о разрешении на лечение осужденных за рубежом», - говорится в заявлении Фюле.

«Решимость ЕС поднять отношения ЕС-Украина на новый уровень, открывая новые возможности для украинского народа, является твердой. Двери для такого качественного прорыва вперед открыты, и мы надеемся, что правительство реализует решения от 18 сентября относительно подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе 29 ноября 2013 года», - говорится в заявлении комиссара ЕС.

«ЕС и многие партнеры Украины в мире надеются на такой ключевой шаг, который подтвердит усиливающуюся роль Украины в мире и даст сигнал предсказуемости международным финансовым рынкам и институтам относительно стабилизации украинской экономики и финансовой системы», - заявил Фюле.