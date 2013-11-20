К законопроекту о прокуратуре остается рассмотреть 620 поправок – "Батьківщина"

Их по состоянию на время закрытия заседания комитета оставалось 620.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

Как отмечается в сообщении, на заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности оппозиция заявила о готовности поддержать законопроект о прокуратуре в редакции Президента Виктора Януковича. Оппозиция отозвала все свои поправки к проекту закона.

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В то же время, Партия регионов в комитете отказалась отзывать свои поправки к этому законопроекту.

Таким образом, считают в «Батькивщине», Партия регионов не поддержала проект закона Президента Украины о прокуратуре и делает все для того, чтобы завтра этот законопроект, принятие которого является одним из требований для подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, не был проголосован в парламенте.

В заседании комитета был объявлен перерыв до утра четверга.