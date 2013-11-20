Президент Европарламента: Украина будет играть в свою игру до последней минуты

14:52, 20 ноября 2013
Политика
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Президент Европейского парламента Мартин Шульц ожидает, что Украина будет играть в свою «игру» с ЕС до последней минуты

Мартин Шульц

В интервью Радио Свобода в Страсбурге Шульц заявил, что «не теряет надежды» на то, что Киев подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и решит вопрос заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко перед саммитом «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября.

В то же время, как заявил Шульц, никто не знает, какой является стратегия украинского Президента Виктора Януковича.

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Президент Европарламента признал, что Янукович находится «в сложной ситуации, с Россией с одной стороны и с ЕС - с другой».

Напомним, во вторник, 19 ноября, Верховная Рада Украины снова перенесла рассмотрение законопроектов о лечении заключенных за рубежом, которые должны были решить вопрос Тимошенко. По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, эти документы парламент рассмотрит первыми 21 ноября.

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