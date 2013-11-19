Генконсул Германии назвал «Планом Маршалла» Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генконсул заявил сегодня в Донецке на круглом столе, организованном Центром исследования европейского единства.

Говоря о планах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, Вольтер сказал: «Германия получила большую поддержку, особенно США, после войны, это было названо «План Маршала». И то, что сейчас Евросоюз предлагает Украине, это тоже можно назвать «Планом Маршала» для Украины». При этом он добавил, что «Германия готова одалживать, готова финансировать».

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Генконсул напомнил, что после падения Берлинской стены Западная Германия поддерживала Восточную.

Вольтер объяснил, что для модернизации украинской экономики необходимо достаточное финансирование, при этом он подчеркнул, что на сегодняшний день украинцы должны уже «видеть и перспективы». Так, по его словам, ВВП Евросоюза составляет 25% от мирового ВВП, тогда как ВВП Таможенного союза – только 3% от мирового показателя ВВП.

В то же время Вольтер подчеркнул, что ЕС не выступает против развития отношений между Украиной и Россией.

«Евросоюз и мы хотим, чтобы Украина даже углубляла свои отношения с Россией. Евросоюз сам имеет партнерство с Россией. У нас будет в январе саммит «Евросоюз-Россия», и это уже 20 лет нашего сотрудничества… В перспективе мы хотим расширения пространства экономического развития от Атлантики до Владивостока. И мы уверены, что так будет», - заявил генконсул ФРГ.

При этом он добавил, что с большим оптимизмом видит будущую интеграцию Украины с Евросоюзом.