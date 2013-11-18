Генконсул Греции: Украина может получить пользу и от России, и от Евросоюза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на круглом столе, организованном Центром исследования европейского единства, комментируя тот факт, что в украинском обществе сегодня существует дилемма между вступлением Украины либо в Евросоюз, либо в Таможенный Союз.

По теме: Украина может потерять возможность свободно торговать, если вступит в Таможенный союз

«Это политический и географический вопрос. Украина в данной ситуации находится в благоприятной ситуации, а не наоборот. Очень многие страны завидовали бы вот этой дилемме, которую сейчас пытается решить Украина. По моему мнению, ваша страна может получить пользу и с одной стороны, и с другой стороны», - сказал Генконсул, отметив, что «иногда объединения государств держатся несколько лет, иногда десятки лет, иногда не держатся вообще».

Он напомнил, что в Европе есть еще одна страна, которая до сих пор стоит перед выбором вступать, или не ступать в Евросоюз.

«Немного хочу заинтриговать – Украина ведь не единственная страна, которая пытается решить эту дилемму. Есть еще одна страна – немного южнее. Эта страна точно также находится посередине Европы и именно эта страна лучшим способом воспользовалась данной ситуацией и этой дилеммой», - сказал Папандреу, а потом подтвердил, что они имеет в виду Турцию, которая уже давно подписала Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, но еще не стала его членом.