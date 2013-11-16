ВВС: Посол ЕС верит в подписание Соглашения об ассоциации

Председатель Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский заявляет, что еще верит в подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

"Я все еще остаюсь оптимистом. Я надеюсь, что все решится еще до Вильнюса. Но чего мне не хватает в этом процессе - это понимания, что дело не только в формальных достижениях и определенных ориентирах, а в создании необходимого уровня доверия. Я приложил много усилий, чтобы убедить, что все необходимое для успешного саммита в Вильнюсе должно было быть сделано заранее, еще месяца три назад. А остальное время, начиная с сентября, можно было посвятить обсуждению того, что будет после, как подготовиться к лучшей имплементации Соглашения об ассоциации, и как предотвратить то, что мы сейчас наблюдаем в украинской экономике и торговле", - сказал Томбинский.

В то же время он заметил, что до Вильнюсского саммита остается две недели. "А мы все еще обсуждаем то, что нужно сделать для подписания соглашения. То есть, три последних месяца можно считать потерянными с точки зрения инвестирования в будущее. И это очень грустно, потому что самой Украине было бы выгодно знать о том наборе инструментов, которыми можно было бы воспользоваться для преодоления нынешних вызовов", - подчеркнул Томбинский.

Отвечая на вопрос, возможно ли подписание соглашения без решения вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, Томбинский сказал: "Он является решающим. Потому что он определяет степень доверия между партнерами. Украинская сторона заявляла, что закон будет принят до Вильнюсского саммита и что вся эта проблема будет решена. То есть, это не условие, которое мы выдвинули в одностороннем порядке".