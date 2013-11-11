Украине не хватает предсказуемости - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский во время заседания круглого стола «Реформирование местного самоуправления в Украине» сегодня в Киеве.

“Когда меня спрашивают, почему я заинтересован в том, чтобы Украина стала ассоциированным членом ЕС, я напоминаю, что Украина является наиболее важным непосредственным соседом ЕС”, - подчеркнул посол.

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Но, по словам Томбинского, Евросоюзу нужен надежный и стабильный партнер, политика которого является предсказуемой.

“Когда мы говорим о надежности партнера, то нам нужен такой партнер, у которого политика предсказуема... Думаю, что все соседи Украины выигрывают от того, что она будет в политическом и экономическом плане предсказуемой. Не могу сказать, что сейчас она не такая, что она слабая страна. Но Украина не всегда использует свой потенциал”, - сказал председатель Представительства ЕС в Украине.

Кроме того, Томбинский отметил, что оптимистически относится к тому, как будет реализовываться Соглашение об ассоциации с ЕС после Вильнюсского саммита. “Но нам нужно еще собраться в Вильнюс”, - сказал Томбинский.