Кучма: Недопустимо ставить судьбу Украины в зависимость от одного человека

“По большому счету, нельзя будущее 46-миллионной страны ставить в зависимость от одного человека. Из этого нужно исходить всем и вся”, - сказал Кучма.

По его убеждению, в стратегической перспективе сотрудничество Украины и Европейского Союза является чрезвычайно важным. Кучма также отметил, что если евроинтеграционный путь Украины был избран приоритетным, его нужно придерживаться, несмотря на политические и экономические потери.

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“Если страна и элита избрали путь стратегический, то его нужно придерживаться, несмотря на потери — и политические, и экономические”, - сказал Кучма.

По его словам, в отношении вопроса Тимошенко в Украине есть большие разногласия.

Кучма также отметил, что имеет определенные сомнения относительно того, будет ли Соглашение об ассоциации подписано в Вильнюсе.

“Если бы это было 10 дней назад, я бы сказал однозначно, что мы в Вильнюсе подписываем соглашение. А сегодня у меня такого убеждения нет”, - подсуммировал Кучма.