Главное за день: обзор топ-новостей

СМИ назвали причину конфликта Газпрома и Нафтогаза

По информации СМИ, стороны не смогли подписать акт приемки газа по итогам октября. "Нафтогаз" провел своповые обмены с Ostchem Дмитря Фирташа и пытается убедить "Газпром", что поставленные в октябре 3,2 млрд кубометров входят в те 5 млрд кубометров, которые Ostchem договорилась купить у "Газпрома" по сниженной цене. Но российская монополия эту схему не признает и требует с "Нафтогаза" $ 1,35 млрд. Эксперты считают, что формально "Нафтогаз" имел право на размен.

Верховная Рада завершила работу, не рассмотрев ни одного вопроса

Владимир Рыбак, закрывая заседание, выразил сожаление, что законопроект по лечению за рубежом осужденных не подготовлен. Он подчеркнул, что ВР не может рассматривать проект закона о прокуратуре и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования законодательства по вопросам проведения выборов, поскольку еще не завершился срок подачи поправок к ним для рассмотрения во втором чтении. Руководитель фракции Зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс назвала события в Верховной Раде "театром", "политической глупостью" и "провокацией в адрес Европейского Союза".

В АП заявили, что Тимошенко не помилуют - Яценюк

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет, что ему официально сообщили из Администрации Президента, что Виктор Янукович не собирается принимать решение о помиловании экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Украина выплатила кредит МВФ за 2013 год

Национальный банк Украины 12 ноября перечислил Международному валютному фонду 359,2 млн дол., обеспечив полное выполнение обязательств перед Фондом, указанных в кредитном соглашении сторон на текущий год.

Квасьневский установил Раде новый дедлайн на 19 ноября

Один из руководителей наблюдательной миссии Евпарламента Александр Квасьневский надеется, что 19 ноября Верховная Рада решит вопросы, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Уровень смертности на дорогах Украины в 3-4 раза превышает показатели европейских стран

С начала 2013 года в Украине произошло около 25 тысяч ДТП, в которых 3,7 тыс. человек погибли и около 30 тысяч получили телесные повреждения. На сегодня уровень смертности на дорогах в 3-4 раза превышает показатели европейских стран и в два раза превышает средние показатели.

Благодаря Богу и погоде: Нафтогаз заявил, что до конца года может не покупать российский газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» до конца этого года может не осуществлять закупки газа у российского монополиста «Газпрома». Об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Президент Польши извинился перед Россией за погромы националистов

Президент Польши Бронислав Коморовский извинился за погромы, устроенные националистами у здания российского посольства в Варшаве во время «Марша независимости» 11 ноября.

СМИ: Пьяный Милевский разбил свою Ferrari в Турции (фото)

Футболист Артем Милевский попал в аварию на окружной дороге города Газиантеп, где он выступающий за клуб Газиантепспор. Несчастный случай произошел утром, когда Милевский потерял управление и врезался в защитный барьер дороги. Футболист не пострадал, но автомобиль был практически превращен в груду железа.

Нацбанк беспокоят рекомендации МВФ "отпустить" курс гривны

Национальный банк Украины серьезно обеспокоен рекомендациями Международного валютного фонда по повышению гибкости обменного курса. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Генерального департамента денежно-кредитной политики Александр Арсенюк.

Ограничение скорости до 50 км/ч не будет - ГАИ

Государственная автомобильная инспекция пока не будет ограничивать скорость в городах до 50 километров в час. ГАИ отмечает, что в некоторых средствах массовой информации появилась информация о соответствующих намерениях Госавтоинспекции. В ГАИ отмечают, что в настоящее время никаких законодательных изменений относительно скоростного лимита на дорогах не планируется.

Если ассоциацию не подпишут в ноябре, ее отложат надолго - премьер Литвы

Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Литвы Альгирдас Буткевичус заявляет, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце ноября, подписание может быть отложено "на очень долгое время".