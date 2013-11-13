Ограничения скорости до 50 км/ч не будет - ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

ГАИ отмечает, что в некоторых средствах массовой информации появилась информация о соответствующих намерениях Госавтоинспекции. В ГАИ отмечают, что пока никаких законодательных изменений относительно скоростного лимита на дорогах не планируется.

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В ГАИ сообщили, что вопрос о снижении скорости был поднят во время брифинга на Форуме национального партнерства по безопасности дорожного движения киевской ассоциацией велосипедистов. В Госавтоинспекции заверяют: все предложения общественных организаций, граждан лично относительно улучшения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения будут приняты во внимание. Однако, прежде всего, нужно продолжить работу по улучшению организации дорожного движения, развитию дорожной инфраструктуры и повышению правосознания граждан.