Уровень смертности на дорогах Украины в 3-4 раза превышает показатели европейских стран

За 10 месяцев этого года в Украине произошло около 25 тысяч ДТП с потерпевшими, в которых 3700 человек погибли и около 30 тысяч получили телесные повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время круглого стола на тему: "Безопасность дорожного движения" в рамках общего проекта "Безопасные села" заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины, полковник милиции Владимир Резников.

По его словам, "статистика на сегодняшний день не может нас удовлетворить. За 10 месяцев этого года в Украине произошло около 25 тысяч ДТП с потерпевшими, в которых 3700 человек погибли и около 30 тысяч получили ранения. По такому уровню риска, как количество погибших на 100 тысяч населения, мы сегодня в Украине видим число 12. Страны, которые являются более благополучными в этом направлении, имеют от 1,5 до 3,5 - это страны Скандинавии, Великобритания, Голландия. В Украине на сегодняшний день уровень смертности на дорогах в 3-4 раза превышает показатели этих стран и в два раза превышает средние показатели".

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Кроме этого Резников отметил, что "неделя безопасности на дорогах, которую мы проводим с 11 по 17 ноября этого года, имеет целью сконцентрировать усилия государственных органов, общественных организаций, СМИ, научного потенциала на решении тех проблем, которые волнуют общество в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. На протяжении этой недели проходит работа по таким операция, как "Пешеход", "Безопасная скорость", "Пьяный водитель - преступник", кроме этих мероприятий запланирован широкий круг встреч, круглых столов, научно-практических конференций по этим проблемам по всем регионам Украины. Также подразделения ГАИ вместе с Министерством образования и науки и представителями на местах придут в учебные заведения на протяжении этой недели и будут пропагандировать необходимость соблюдения правил дорожного движения, в первую очередь, пешеходами».

В свою очередь, директор Восточного альянса за безопасный и надежный транспорт Великобритании Эмма Макленнан отметила, что, "несмотря на то, что вопросом безопасности на дорогах в Украине занимается большое количество организаций, включая ГАИ, для местных жителей смерть на дорогах - это будничное дело, с которым они сталкиваются постоянно. Сл своей стороны, мы хотели бы начать национальную кампанию по обеспечению безопасности на дорогах и поднять эту проблему на национальный уровень, в рамках провозглашенной ООН акции «Десятилетие действий по безопасности дорожного движения» (эта акция провозглашена на 2011-2020 гг. - УНИАН).

Относительно непосредственно проекта "Безопасные села" Резников выразил мнение, что "в части разъяснительной работы - это очень важный проект для людей, которые проживают вдоль трассы, и должным образом не защищен теми средствами безопасности, которые существуют в европейских странах".

Представитель Европейского банка реконструкции и развития Станислав Супруненко отметил, что вопросу безопасности дорожного движения до последнего времени не уделялось надлежащего внимания со стороны ЕБРР, банка, который инвестирует большие инфраструктурные объекты. «Когда мы получили информацию о трудностях для пешеходов, жителей сел, вдоль которых проходит трасса, это, безусловно, вызвало обеспокоенность у руководства банка. К сожалению, выводы аудиторов подтвердили то, что трасса М06 имеет множество предпосылок для создания неблагоприятных дорожных ситуаций", - согласился представитель банка.

Председатель правления Фонда содействия безопасности дорожного движения Егор Калашников напомнил, что в мае 2013 года начался проект "Безопасные села" при поддержке Фонда содействия безопасности дорожного движения, Департамента Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины, Европейского банка реконструкции и развития и Восточного альянса за безопасный и надежный транспорт в Украине. Целью проекта является снижение аварийности в сельских населенных пунктах, расположенных вдоль международного транспортного коридора М06 трассы Киев-Чоп. Острая необходимость проекта была вызвана серией резонансных аварий при участии пешеходов и водителей грузового транспорта, которые произошли на этой трассе. С начала года на этой автомобильной дороге произошло 427 ДТП, в которых погибло 179 человек, 540 – получили ранения. Он сообщил, что в рамках проекта среди населения были распространены светоотражающие материалы, с соответствующим разъяснением по их использованию.