Евродепутат называет события в ВР "театром" и "политической глупостью"

Об этом Ребекка Хармс сказала в интервью “Немецкой волне”, комментируя то, что украинский парламент на сегодняшнем внеочередном заседании не смог принять ни одного из трех евроинтеграционных законопроектов, которые касались возможности лечения осужденных за рубежом, реформы прокуратуры и избирательного законодательства.

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“Я очень разочарована решением украинского парламента не голосовать за закон, который сделал возможным бы лучшее лечение Юлии Тимошенко. Я считаю желание отодвинуть решение этого вопроса настоящей политической глупостью и провокацией по адресу Европейского Союза”, - сказала Хармс.

Она видит все меньше возможностей для того, чтобы в этих условиях Соглашение об ассоциации с ЕС, которое принесло бы для большинства граждан Украины большие преимущества, вступило в действие.

Хармс выразила надежду, что сегодня вечером во время Конференции президентов в Европарламенте состоится очередное обсуждение ситуации в Украине при участии Пэта Кокса и Александра Квасневского, которые возглавляют мониторинговую миссию Европарламента в Украине, и они объяснят, в чем, по их мнению, заключаются скрытые причины этого театра, который сегодня состоялся в Киеве.

Кроме того, она ожидает, что Кокс и Квасневский также предоставят сведения о других событиях последних дней, которые ее также очень беспокоят. “Ведь, как стало известно, господина Власенко вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру, и ему в настоящее время запрещено покидать страну”, - отметила Хармс.

Отвечая на вопрос, чего она ожидает от саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе при нынешней ситуации, Хармс отметила, что пока не известны оценки актуальных событий Коксом и Квасневским, она не может ничего об этом сказать. “Но важно то, что эти события в действительности очень провоцируют Европейский Союз. И что в борьбе за европейские ценности и основные права, а также за действенное верховенство права мы не имеем права идти на компромиссы”, - подчеркнула она.