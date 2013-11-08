ЦИК зарегистрировала кандидатом Поплавского и отменила регистрацию "двойника" Кармазина

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Юрия Кармазина (1982 года рождения), который намеревался баллотироваться в одномандатном избирательном округе №94 в порядке самовыдвижения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании на основании заявления Кармазина об отказе баллотироваться.

Кроме того, ЦИК на сегодняшнем заседании зарегистрировала еще 30 кандидатов в народные депутаты на повторных выборах в пяти округах 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, в 94-ом округе зарегистрированы 16 кандидатов, в 132-ом - 1 кандидат, в 194-ом - 4 кандидата, среди них ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский (самовыдвиженец).

В 197-ом избирательном округе ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов, а в 223-ем - 6 кандидатов, среди которых бывший народный депутат Юрий Грымчак, выдвинутый партией Украинская платформа “Собор”.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день кандидатами в народные депутаты на повторных выборах зарегистрированы 169 кандидатов. В частности, в округе № 94 – 73 кандидата, в округе № 132 - 8, в округе № 194 - 16, в округе № 197 - 11 и в округе № 223 – 61 кандидат в депутаты.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.

Подача документов в ЦИК завершилась 4 ноября, а 19 ноября ЦИК завершит рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов.