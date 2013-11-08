Янукович назначил экс-губернаторов Одесской и Ивано-Франковской областей своими советниками

Об этом говорится в соответствующих указах Президента от 8 ноября, размещенных на его официальном сайте.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 ноября, Президент Украины подписал указы об увольнении Матвийчука с должности председателя Одесской областной государственной администрации и Вышиванюка - с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В свою очередь, председателем Ивано-Франковской ОГА назначен Василий Чуднов, а председателем Одесской ОГА - Николай Скорик.