Янукович назначил новых губернаторов Одесщины и Франковщины

Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Василий Чуднов.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ глава государства Виктор Янукович подписал сегодня, 8 ноября. Также Президент подписал указ об увольнении Эдуарда Матвийчука с должности председателя Одесской областной государственной администрации, а новым председателем облгосадминистрации назначил Николая Скорика.

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