Янукович назначил новых губернаторов Одесщины и Франковщины
09:19, 08 ноября 2013Политика
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Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Василий Чуднов.
Николай Скорик
Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ глава государства Виктор Янукович подписал сегодня, 8 ноября.
Также Президент подписал указ об увольнении Эдуарда Матвийчука с должности председателя Одесской областной государственной администрации, а новым председателем облгосадминистрации назначил Николая Скорика.
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