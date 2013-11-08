Янукович назначил новых губернаторов Одесщины и Франковщины

09:19, 08 ноября 2013
Политика
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Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Василий Чуднов. 

Николай Скорик

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ глава государства Виктор Янукович подписал сегодня, 8 ноября.

Также Президент подписал указ об увольнении Эдуарда Матвийчука с должности председателя Одесской областной государственной администрации, а новым председателем облгосадминистрации назначил Николая Скорика.

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