Главное за день: обзор топ-новостей

«Нафтогаз» уже заплатил «Газпрому» 20% долга

НАК «Нафтогаз Украины» заплатил около 20% долга за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл., сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Регионалы нашли причину не голосовать за законы по лечению Тимошенко

Фракция Партии регионов не будет голосовать за законопроекты, которые могут оказать заключенной экс-премьер-министру Юлии Тимошенко возможность лечиться за границей, поскольку они не отвечают юридическим требованиям.

Вследствие таяния льдов южные области Украины станут морем (фото)

Интерактивная карта показывает, что случится с миром, если уровень моря вырастет примерно на 66 метров, что предусматривается в случае таяния льдов на полюсах. Вследствие этого карта мира существенно изменится, многие территории и даже целые страны окажутся под водой. Юг Украины и Одесса уйдут под воду, а Крым станет островом.

Представитель Крашковой обвинил суд в предвзятости

Представитель изнасилованной и избитой жительницы Врадиевки Ирины Крашковои Руслан Радецкий сегодня, 7 ноября, ходатайствовал об отводе судейской коллегии во главе с председательствующей Татьяной Маржиной, рассматривающей данное дело. Поводом стал очередной отказ в удовлетворении ходатайства о повторном пересмотре в суде видеоматериалов, которые были исследованы судом в отсутствие Крашковои и его представителя. Ирина Крашкова полностью поддержала своего представителя в суде. Другие стороны процесса не поддержали это ходатайство.

Украина должна сегодня заплатить $ 1,355 миллиарда за газ - Газпром

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сегодня, согласно действующему контракту, должна заплатить российскому газовому монополисту "Газпром" 1,355 долл. за газ, поставленный в октябре. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Золотовалютные резервы НБУ продолжают «худеть»

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 составили 20,632 млрддолл.., Что на 4,65%, или на 1007 млн ​​долл.. меньше показателя на 1 октября в 21,639 долл.., сообщается на сайте Национального банка Украины. По информации НБУ, с начала 2013 золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95%, или на 3914 млн долл..

Российские военные покинут крымский комплекс НИТКА

Военные РФ покинут уникальный взлетно-посадочный комплекс в Крыму (с. Новофедоровка, Сакский район) уже следующим летом. В дальнейшем тренировать своих пилотов россияне намерены на строящемся в Ейске (Краснодарский край) симуляторе палубы авианосца. Минобороны Украины подтвердило, что намерено сдавать в дальнейшем НИТКУ в аренду Индии или Китаю. КНР особенно заинтересована в украинском комплексе, поскольку китайский флот и морская авиация точно скопированы с российских, кроме того, китайцы пытаются построить аналог НИТКИ у себя на родине.

Вечернее заседание парламента так и не началось

Вечернее заседание Рады, запланированное на 16:00 так и не началось из-за приезда миссии Кокса и Квасьневского. В течение дня Кокс и Квасьневский провели встречу с Виктором Януковичем, после чего проводили длительные консультации с председателем ВР Владимиром Рыбаком и руководителями фракций. На вечернем заседании парламента планировалось рассмотреть «пакет» евроинтеграционных законопроектов: о прокуратуре и внесение изменений в избирательное законодательство, а также законопроекты о предоставлении возможности осужденным лечиться за границей.

Украина попала в двадцатку самых военизированных стран мира

По сравнению с прошлогодними результатами, по уровню милитаризации Украины поднялась на две позиции глобального рейтинга и разместилась на 20-мк месте среди 149 стран мира. По уровню милитаризации Украина опередила все соседние страны, кроме России (729) и Беларуси (621), которые соответственно заняли 3 и 16 место рейтинга.