Вследствие таяния льдов южные области Украины станут морем (фото)

Юг Украины и Одесса уйдут под воду, а Крым станет островом в случае, если вечные льды планеты растают.

Об этом сообщает National Geographic с помощью новой интерактивной карты мира.

Интерактивная карта показывает, что случится с миром, если уровень моря вырастет примерно на 66 метров, что предвидится в случае таяния льдов на полюсах. Вследствие этого карта мира существенно изменится, многие территории и даже целые страны окажутся под водой.

Украине таяние льдов угрожает потерей Херсонской, Николаевской, значительной части Донецкой и Одесской областей, а также самой Одессы. Кроме того, Крым превратится в остров.

Читайте также: Чернобыль попал на третье место среди самых загрязненных мест планеты

Среди других потерь в Европе, почти полностью под воду уйдут Дания, Нидерланды и Бельгия, значительно пострадают страны Прибалтики, Румыния и Кубань. Будут потеряны Лондон, Венеция, Петербург и другие портовые города.

Почти не изменится карта Испании, Норвегии и Греции.

Больше всех территорий потеряет Россия - под водой окажутся Прикаспийский и Северо-Западный регионы, а также Западная Сибирь. Также значительные потери понесут Бразилия, Китай, Ирак, Индия, Аргентина, Уругвай и США.

Меньше всего земель потеряет Африка.