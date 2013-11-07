Вследствие таяния льдов южные области Украины станут морем (фото)
Россия отдаст океану значительную часть Сибири и Кубани, а также Санкт-Петербург.
Юг Украины и Одесса уйдут под воду, а Крым станет островом в случае, если вечные льды планеты растают.
Об этом сообщает National Geographic с помощью новой интерактивной карты мира.
Интерактивная карта показывает, что случится с миром, если уровень моря вырастет примерно на 66 метров, что предвидится в случае таяния льдов на полюсах. Вследствие этого карта мира существенно изменится, многие территории и даже целые страны окажутся под водой.
Украине таяние льдов угрожает потерей Херсонской, Николаевской, значительной части Донецкой и Одесской областей, а также самой Одессы. Кроме того, Крым превратится в остров.
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Среди других потерь в Европе, почти полностью под воду уйдут Дания, Нидерланды и Бельгия, значительно пострадают страны Прибалтики, Румыния и Кубань. Будут потеряны Лондон, Венеция, Петербург и другие портовые города.
Почти не изменится карта Испании, Норвегии и Греции.
Больше всех территорий потеряет Россия - под водой окажутся Прикаспийский и Северо-Западный регионы, а также Западная Сибирь. Также значительные потери понесут Бразилия, Китай, Ирак, Индия, Аргентина, Уругвай и США.
Меньше всего земель потеряет Африка.