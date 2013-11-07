Золотовалютные резервы НБУ продолжают "худеть"

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 ноября 2013 года составили 20,632 млрд долл., что на 4,65%, или на 1,007 млрд долл. меньше показателя на 1 октября в 21,639 млрд долл, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Читайте также: Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на $17 миллионов

По информации НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 15,95% или на 3,914 млрд долл.