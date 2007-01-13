В Запорожской области подростки зверски убили 2 детей, что бы завладеть находившейся в их доме оргтехникой.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено 11 января в частном доме на территории поселка Матвеевка Вольнянского района области.

"11 января в 13.15 старший сын хозяев вернулся домой и обнаружил там свою сестру и двоюродного брата мертвыми: тела 14-летней девочки и 8-летнего мальчика были буквально изрезаны ножом", - рассказали в ЦОС, отметив, что установить убийц удалось в течение суток.

Ими оказались 2 жителей Запорожья - братья-подростки 14 и 17 лет, знакомые старшего брата убитой девочки.

По данным ЦОС, благодаря этому знакомству они узнали, что семья достаточно состоятельная и спланировали преступление заранее - за день до совершения убийства нашли покупателей на оргтехнику (компьютер), который планировали присвоить.

"Убив, они забрали компьютер, DVD-проигрыватель и 4 мобильных телефона - такой оказалась цена жизни двух детей", - сообщили в ЦОС.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство", предусматривающей в качестве максимального наказания пожизненное заключение.

Следствие ведет прокуратура Запорожской области.