Представитель Крашковой обвинил суд в предвзятости

Представитель изнасилованной и избитой жительницы Врадиевки Ирины Крашковой Руслан Радецкий сегодня, 7 ноября, ходатайствовал об отводе судейской коллегии во главе с председательствующей Татьяной Маржиной, рассматривающей данное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, Радецкий заявил журналистам, что считает суд предвзятым.

"Я ходатайство заявил об отводе суда в связи с необъективностью и предвзятостью суда... Я считаю, что были нарушены права как потерпевшей, так и моего института представительства", - заявил представитель Крашковой.

Поводом послужил очередной отказ в удовлетворении ходатайства о повторном просмотре в суде видеоматериалов, которые были исследованы судом в отсутствии Крашковой и ее представителя.

Ирина Крашкова полностью поддержала своего представителя в суде. Остальные стороны процесса не поддержали данное ходатайство.

При этом Радецкий заявил, что ему непонятна позиция государственного обвинения, которое не поддерживает ходатайства потерпевшей.

Первомайский городской районный суд отклонил ходатайство об отводе и объявил перерыв в судебном заседании на 40 минут.

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Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.