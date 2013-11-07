Януковича снова просят уволить Бродского за мат в соцсетях

Как передает корреспондент УНИАН, обращение Черкасского горсовета инициировал депутат горсовета Владимир Мамалыга. За принятие обращения к руководству государства проголосовали 37 депутатов, против – 7 и 1 – воздержался.

Основанием для рассмотрения и принятия этого обращения стала словесная перепалка в социальной сети Facebook в грубой форме между Бродским и Мамалыгой в июне этого года.

На предыдущее обращение Черкасский горсовет ответа не получил.

Как сообщал УНИАН, Черкасский горсовет 20 июня с.г. обратился к руководству государства с требованием рассмотреть целесообразность пребывания на занимаемой должности председателя Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского.

Основанием для рассмотрения и принятия этого обращения стали грубые высказывания политика в социальной сети Facebook в отношении депутата Черкасского городского совета Владимира Мамалыги.

«Пи--р. глаз будет на ж....», – так отреагировал Бродский 15 июня на пост Мамалыги в социальной сети Facebook о «тенденциозном, непрофессиональном и совковом материале» местного телеканала ТРК «ВИККА».

Городской совет считает, что своим поведением в социальных сетях Бродский нарушает Конституцию Украины, статьи Закона Украины «О государственной службе», которые регламентируют этику поведения государственного служащего, и этим подрывает авторитет высшего звена исполнительной власти в Украине.

Бродский назначен председателем Госкомпредпринимательства в 2010 году. Политик известен и тем, что является активным пользователем социальных сетей, – с 2007 года Бродский открыл свой блог в LiveJournal, а с 2010 года лично общается с пользователями в социальной сети Facebook.