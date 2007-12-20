Регионы злорадствуют: нардепы НУ-НС и БЮТ станут невыездными?

Депутат парламентской фракции Партии регионов Елена Бондаренко в интервью еженедельнику «Киевский телеграф» заявила, что перевес в два голоса не позволит коалиции эффективно работать. По ее словам, методика, когда в неуспехе парламентских голосований обвинялись представители фракции Партии регионов, якобы пытавшиеся постоянно подкупать депутатов, будет использоваться коалицией и дальше, а поиск виновных будет распространен на другие объекты, сообщает сайт ПР.

«Сначала в отсутствии результата были виноваты «подкупы», потом виновной оказалась система «Рада», потом, может быть, будет виноват купол Верховной Рады, и коалиция уйдет голосовать в другое здание. Но все это лишь отговорки, способ прикрыть свою нестабильность и малочисленность. Малочисленность коалиции, ее методика постоянно кого-нибудь обвинять в собственных неудачах не дают возможности Верховной Раде нормально работать», - утверждает Елена Бондаренко.

По ее мнению, минимальное преимущество коалиции в голосах означает фактический ее отказ от командировок и больничных для всех депутатов, которые в ней состоят. «Они, наверное, должны стать железными людьми, которые никогда не болеют, и, кроме того, невыездными. Поскольку им нельзя будет выезжать за рубеж даже по долгу службы, так как в таком случае голосов для успешного голосования у коалиции будет не хватать», - говорит народный депутат.