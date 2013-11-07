В Центрах обслуживания налогов в г. Киеве будет проведена Всеукраинская акция «Права и обязанности»

7 ноября 2013 в течение дня во всех Центрах обслуживания налогов органов Главного управления Миндоходов в Киеве будет проведена Всеукраинская акция «Права и обязанности».

В рамках акции налогоплательщикам будет презентована брошюра «Права и обязанности налогоплательщика и контролирующих органов», разработанную Министерством доходов и сборов Украины. На вопросы ответы предоставят руководители столичных налоговых инспекций.

Место проведения:

ГУ Миндоходов в Киеве ул. Шолуденко, 33/19

в Голосеевском районе ул. Жилянская, 23а

в Дарницком районе ул. Кошица, 3

в Деснянском районе ул. Закревского, 41

в Днепровском районе Харьковское шоссе, 4а

в Оболонском районе ул. Г.Сталинграда, 56 Б и 58

в Печерском районе ул. Лескова, 4

в Подольском районе ул. Туровская, 12

в Святошинском районе ул. Котельникова, 14

в Соломенском районе ул. Смелянская, 6

в Шевченковском районе пер. Политехнический, 5а

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