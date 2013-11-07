В Центрах обслуживания налогов в г. Киеве будет проведена Всеукраинская акция «Права и обязанности»
7 ноября 2013 в течение дня во всех Центрах обслуживания налогов органов Главного управления Миндоходов в Киеве будет проведена Всеукраинская акция «Права и обязанности».
В рамках акции налогоплательщикам будет презентована брошюра «Права и обязанности налогоплательщика и контролирующих органов», разработанную Министерством доходов и сборов Украины. На вопросы ответы предоставят руководители столичных налоговых инспекций.
Место проведения:
ГУ Миндоходов в Киеве ул. Шолуденко, 33/19
в Голосеевском районе ул. Жилянская, 23а
в Дарницком районе ул. Кошица, 3
в Деснянском районе ул. Закревского, 41
в Днепровском районе Харьковское шоссе, 4а
в Оболонском районе ул. Г.Сталинграда, 56 Б и 58
в Печерском районе ул. Лескова, 4
в Подольском районе ул. Туровская, 12
в Святошинском районе ул. Котельникова, 14
в Соломенском районе ул. Смелянская, 6
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