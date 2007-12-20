Регионал Киселев: пусть Яценюк учится в другом месте

Нардеп-регионал Василий Киселев утверждает, что его фракция не поддержала решение о проведении следующего заседания ВР после регистрации новых депутатов в ЦИК, поскольку спикер Парламента Арсений Яценюк, как только 14 нардепов были лишены депутатских полномочий, был обязан дать команду на пульт заблокировать их карточки, однако он этого не сделал. Согласно регламентным нормам, постановление о досрочном лишении депутатских полномочий вступает в силу с момента голосования, напоминает депутат.

«Ну, сколько же можно? Я постоянно ему говорю: Арсений Петрович, учись скорее! – Цитирует Киселева сайт Партии регионов. - Есть нормы Регламента. Если ты не можешь, то на такую должность приходить учиться нельзя. У нас парламентско-президентская республика, а не наоборот. И первое лицо в государстве сегодня все-таки считается спикер. И если он пришел учиться, то пусть он учится в другом месте», - отметил Киселев.

Депутат подчеркнул, что «постоянно на весь мир показывать страну в таком виде» – это недопустимо. «Мы не голосовали и ушли из зала по той причине, что Председатель Верховной Рады постоянно нарушает Регламент… Он обязан был дать команду заблокировать карточки. И мы кричим, мы показываем ему руками – он не реагирует. Сколько же это будет продолжаться?» - добавил он.