Тимошенко и Лазаренко должны выплатить долги ЕЭСУ – нардеп

«Все эти неявки Юлии Владимировны вызваны одним – она делает все возможное, чтобы избежать рассмотрения судом знаковых для нее вопросов. Имеется в виду убийство Щербаня и уплата налогов корпорации ЕЭСУ », - сказал политик, сообщает Газета.уа.

По мнению Олийныка, судебные процессы дали бы возможность Тимошенко доказать свою невиновность, поэтому ей не следует их избегать.

Кроме того, по его мнению, долги ЕЭСУ, которые суд обязал выплатить украинской стороне, должны быть возмещены Юлией Тимошенко и Павлом Лазаренко.

«Долги ЕЭСУ будут возвращаться за счет украинского бюджета. По справедливости далее должна пройти процедура возмещения за счет виновных. Все лица, которые имели отношение к оформлению документов о долгах ЕЭСУ - и бывший премьер Павел Лазаренко, и Юлия Тимошенко – должны быть наказаны», - уверен нардеп.

Он отметил, что ранее Тимошенко намеревалась погасить долги корпорации ЕЭСУ за счет государства.

Напомним, что Юлия Тимошенко, возглавлявшая в 1995-97 гг. корпорацию ЕЭСУ, обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн.грн., разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. НДС, в служебном подлоге и уклонении от уплаты 681 тыс.грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний. Кроме того, долг Украины перед Министерством Обороны Российской Федерации по обязательствам ЕЭСУ, прогарантированным правительством Лазаренко, составляет $400 млн.