СМИ: США конфисковали дворец Лазаренко в Калифорнии

Соответствующее решение, принято судьей Северного округа Калифорнии Чарльзом Брейером 8 октября 2013 года, пишет Украинская правда.

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"Собственность, расположенная по адресу 100 Orbitz Lane, прямо подлежит конфискации, поскольку она была приобретена около 31 августа 1998 за деньги, происходящие от отмывания средств, в форме чека на сумму 6 745 000 долларов" , - говорится в решении суда.

Сам Лазаренко так и не успел пожить в этом дворце на девять спален площадью около 2 тысяч квадратных метров, поскольку был задержан сразу после прилета в США.

Как известно, приобретение этого дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения об отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 году было назначено наказание в виде тюремного заключения на 97 месяцев.

1 ноября 2012 Лазаренко вышел из тюрьмы после окончания срока наказания.

Сейчас миграционный суд рассматривает ходатайство Лазаренко о предоставлении ему легальных прав для пребывания в США.

Семья Лазаренко живет в намного меньшем доме площадью до 300 квадратных метров в коммуне Гринбрей, записанном на его супругу.