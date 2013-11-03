В Мали убили двух французских журналистов - МИД Франции

Президент Франции Франсуа Олланд выразил возмущение по этому поводу, назвав убийство «мерзким», сообщает Радио Свобода.

Как сообщает РИА Новости, на убийство уже отреагировал СБ ООН.

«Члены СБ ООН напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом журналисты, профессиональные сотрудники СМИ и их персонал, занятые опасной работой в районах вооруженных конфликтов, считаются гражданскими лицами и должны пользоваться уважением и защитой», - отмечается в заявлении СБ ООН.

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Члены совета призвали привлечь к ответственности виновных в смерти журналистов.

Окрестности малийского города Кидаль, недалеко от границы с Алжиром, где произошло убийство, являются местом, где живет народ туарегов и где зародилось сепаратистское «Национальное движение туарегов за освобождение Азавада», как они называют свои традиционные земли на севере Мали.

Это движение весной прошлого года односторонне провозгласило «независимое государство Азавад» на северных почти двух третях территории Мали, но потом отказалось от этих претензий, когда контроль над практически всем этим регионом перехватили исламисты, часть которых связана с террористической сетью «Аль-Каида». В начале этого года войска Франции были введены в Мали по просьбе правительства страны, бывшей французской колонии, и вернули правительству власть в большей части севера страны, а исламисты отступили в пустыню, занимающую значительную территорию.