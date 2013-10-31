Евросоюз предлагает МВФ дать Украине денег, чтобы облегчить давление России - СМИ
Европейский союз ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении до конца года дополнительных денег Украине, которая находится под экономическим давлением со стороны России.
Об этом Reuters сообщил официальный источник в ЕС.
Согласно информации, если после подписания соглашения с Евросоюзом, Россия воспользуется сценарием "газовой войны", Европа готова помочь Украине с газом и деньгами, сообщает Украинская правда.
Другой чиновник в ЕС, который непосредственно участвует в переговорах, сообщил, что сейчас происходит обсуждение с МВФ соглашений о финансировании, которые могут быть подписаны в ближайшее время.
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Вместе с тем глава миссии МВФ в Украине Николай Гергиев считает, что никакой связи между подписанием ассоциации с ЕС и получением пособия.
В комментарии Reuters украинские чиновники заявили, что ведут переговоры с валютным фондом без посредников.
Пока неизвестно, какого размера пособия нуждается Украина, однако банкиры и финансисты, которые знакомы с экономическим положением страны, считают, что эта сумма может составить от 10 до 15 миллиардов долларов.