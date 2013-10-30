Спикер Сейма Литвы призывает украинскую власть освободить Тимошенко

Об этом она заявила во время заседания женского форума, который состоялся в рамках пленарной сессии Конференции комитетов парламентов государств - членов ЕС по делам сообщества и европейским делам (COSAC) в Вильнюсе (Литва), сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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«Приговор Юлии Тимошенко является политически мотивированным, а суд над ней был несправедливым и предвзятым. Мы призываем власть Украины немедленно освободить Юлию Тимошенко и предоставить ей возможность лечиться за рубежом», - сказала Граужинене.

Кроме того, во время встречи с бывшим президентом Европейского парламента Пэтом Коксом, который принимал участие в конференции COSAC, спикер Сейма выразила свою поддержку работе миссии Кокса-Квасневского в Украине.

«Мы должны и в дальнейшем поддерживать миссию для того, чтобы Соглашение об ассоциации с Украиной было подписано в Вильнюсе. Но мы не можем игнорировать права человека и вопрос выборочного правосудия, поскольку это разочарует народ Украины», - сказала она.

«Время для разговоров прошло. Сейчас Украина должна начать действовать, чтобы выполнить все требования ЕС до саммита в Вильнюсе. Понятно, что Украина сделала свой выбор – она движется в Европу, однако для этого еще не все сделано, включая дело Юлии Тимошенко», - сказала Граужинене.