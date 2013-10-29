Украина имеет все необходимое для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС - посол Франции

Украина имеет все необходимое для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Алан Реми заявил во время презентации результатов проекта Института мировой политики «Уличный евроуниверситет», в котором он принимал непосредственное участие как лектор.

«Это Соглашение об ассоциации является сложным заданием для Украины, но Украина и украинцы имеют все необходимое для того, чтобы достичь цели», - сказал посол.

Также Реми отметил, что «когда мы ездили по стране, мы почувствовали ожидание события, которое скоро произойдет. Также мы чувствуем, что есть определенные эксперты, которые со страхом и некоторым опасением относятся к этому предстоящему событию. Они выступают с цифрами, показателями и статистикой, показывающими плохое положение, которое может возникнуть после ноября 2013 года. Но нам нужно бороться с этими экспертами и этими негативными прогнозами, нам необходимо выступать педагогами. В этом плане кампания, которую начал Институт мировой политики, является очень полезной».

Читайте также: Украина вступит в ЕС меньше, чем за 10 лет - Рыбак

В свою очередь, как заявил заместитель посла Королевства Швеция в Украине Мортен Энберг, для него главным было убедить украинцев, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не разрушит отношений с Россией:

«35 тысяч человек, с которыми общался Институт мировой политики, многие из них были проевропейскими, но они не знали, что такое ЕС и что значит Соглашение об ассоциации для отношений с Россией. Когда мы с ними общались, они были обеспокоены. Мы неформально говорили с ними и привели наши аргументы, почему подписание Соглашения об ассоциации является очень важным для Украины. И после того они поняли что Соглашение об ассоциации с ЕС – это что-то позитивное и оно не разрушит отношений с Россией», - сказал Энберг.

Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Саймон Смит предостерег, что украинские промышленные предприятия не смогут работать в будущем без проведения модернизации.

Посол поблагодарил организаторов проекта за возможность принять участие в одном из мероприятий и поделился своими впечатлениями от посещения Запорожья.

«Жители Запорожья были обеспокоены возможностями украинской промышленности, тем, что она не справится на европейском рынке. В любом случае, нет стоит думать, что промышленность сможет работать без модернизации, без способности быть конкурентоспособной», - заявил посол Великобритании.