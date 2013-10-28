Кличко предлагает Раде поработать на неделю больше

Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва», зарегистрированный лидером «УДАРа» Виталием Кличко, сообщается на сайте ВР.

В частности, «УДАР» настаивает, чтобы в течение двух пленарных недель были приняты проекты законов, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

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Проектом постановления предусматривается неделю с 11 по 15 ноября провести в таком режиме: 11 ноября – заседание Согласительного совета; 12 ноября – пленарное заседание; 13 ноября - пленарное заседание и работа в комитетах и фракциях; 14 ноября - пленарное заседание, 15 ноября - пленарное заседание и Час вопросов к правительству.

Ранее утвержденная повестка дня работы Верховной Рады предусматривает, что с 11 по 15 ноября депутаты работают во фракция и комитетах.