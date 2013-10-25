Для решения вопроса Тимошенко нужна только политическая воля - Госдеп США

Заместитель руководителя Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США Томас Мелиа считает, что прекращение выборочного правосудия, ярчайшим примером которого является дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, зависит от политической воли и желания подписать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Как сообщает сайт Тимошенко, об этом Мелиа заявил в эфире «5 канала».

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«Вопрос выборочного правосудия зависит от политической воли и новых правосудных привычек в Украине. Но мы должны сюда включать и законодательные изменения», - сказал Мелиа.

По его словам, дело Тимошенко является самым существенным примером выборочного правосудия в Украине. "Это не значит, что такого никогда больше не случится в будущем, но пока мы (делом Тимошенко) открываем перечень таких случаев", - отметил Мелиа.

Представитель Госдепа США считает, что освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко является лишь первым шагом в решении проблемы выборочного правосудия. "Есть продвижение, но это не значит, что все уже решено. Многое предстоит сделать, нужно учить прокуроров, судей, адвокатов, должен быть уже не советский метод работы в этой сфере", - отметил Мелиа.

"Это один из вопросов, одно из условий, выдвинутых Европейским Союзом для того, чтобы Украина смогла подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Это предложение. Евросоюз действительно сосредоточен на этом вопросе", - подчеркнул он.

Мелиа отметил, что США поддерживают позицию Евросоюза и миссию Европейского парламента, которая пытается "найти решение этого вопроса так, чтобы это было и законно в украинских условиях, и чтобы не было преград для украинского продвижения в подписании важных соглашений с ЕС".

Представитель Государственного департамента США добавил, что его правительство также рассчитывает на успех миссии экс-председателя Европарламента Пэта Кокса и бывшего Президента Польши Александра Квасневского. "Мы надеемся, что она будет иметь успех. И мы используем наши каналы общения с разными игроками на этом поле, чтобы Украина не утратила эту важную возможность", - сказал Мелиа.

"Из того, что я слышал от европейцев, я делаю вывод, что, не освободив Тимошенко, нельзя подписать это соглашение. Но это также европейский процесс. Это осуществимая цель, если будет добрая воля, Украина устранит эту преграду и пойдет дальше своей дорогой к интеграции с Европой", - заявил Мелиа.