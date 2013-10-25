Азаров не пришел на Час вопросов к правительству в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВР Рыбак сказал, что Азаров “в четверг, пятницу и субботу работает в Крыму, там очень много идет встреч”.

На реплики оппозиционеров по поводу отсутствия Николая Азарова Рыбак еще раз заметил: “На месте его нет в Киеве”.

Также Рыбак сообщил, что министр внутренних дел Виталий Захарченко находится в командировке. Как известно, сегодня на Час вопросов к правительству должен был прибыть Захарченко и ответить на вопрос народных депутатов по поводу событий под Киевсоветом 23 октября.

Кроме того, Рыбак пояснил, что вице-премьер-министр Юрий Бойко находится в Беларуси.

По словам председателя ВР, вице-премьер-министр Константин Грищенко находится в отпуске с 21 октября, а также в отпуске - министр аграрной политики Николай Присяжнюк.