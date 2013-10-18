Захарченко считает, что украинцы мало знают о борьбе милиции с преступностью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во вступительном слове на межведомственной коллегии по итогам деятельности органов внутренних дел на протяжении 9 месяцев текущего года.

“Информирование населения о деятельности милиции требует усовершенствования... Необходимо усовершенствовать систему информирования населения о состоянии преступности в государстве и работу милиции”, - сказал Захарченко, заметив, что соответствующие подразделения МВД должны вместе с органами местной власти, СМИ и общественностью разработать соответствующие формулы и подходы для реализации этой задачи. В контексте сказанного министр, в частности, сообщил, что на протяжении 9 месяцев этого года количество умышленных убийств в Украине сократилось на 19%, причинение тяжелых телесных повреждений - на 17%, совершение разбойных нападений - на 22%.

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Также Захарченко подчеркнул, что после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС ведомству придется в течение 2-7 лет привести в соответствие с требованиями ЕС более 1300 ведомственных приказов. В то же время руководитель МВД обратил внимание подчиненных на борьбу с незаконной переправкой мигрантов через Украину в государства Евросоюза. По его словам, в 80% случаев незаконной переправки мигрантов существует годами отработанная преступниками система. В частности, каждый из незаконных мигрантов платит за пересечение границы определенным лицам от 4 до 7 тыс. долларов. В связи с этим министр дал поручение соответствующим подразделениям и руководителям уделить искоренению этого явления самое пристальное внимание.

Вместе с тем Захарченко обратил внимание на то, что в этом году есть определенные улучшения в борьбе с коррупционными проявлениями, однако признал, что в большинстве случаев разоблачение коррупционеров наблюдается в низших должностных звеньях.

Кроме того, министр заметил, что в этом году за совершение должностных преступлений были осуждены 227 работников милиции, 12 из которых занимали руководящие должности. В контексте этого министр обязал подчиненных тщательнее относиться к подбору кадров, повышению их профессиональной подготовки и переподготовки.

В то же время министр отметил, что неотъемлемым вопросом качественной работы работников правоохранительных органов является их социальное обеспечение.

“В правительстве прорабатывается вопрос повышения в следующем году уровня социальной обеспеченности работников милиции. Надеюсь на его позитивное решение”, - сказал Захарченко.