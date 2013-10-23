В КПУ считают, что дети должны изучать "родные языки" - украинский и русский

Народный депутат от КПУ Александр Зубчевский считает, что украинские дети должны изучать больше языков, особенно “родные языки” - украинский и русский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний “Доступность и качество общего среднего образования: состояние и пути улучшения”.

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“Для отдельных личностей вопрос языка является самым главным. Фракция Компартии Украины, которую я представляю, считает, что наши дети должны знать как можно больше языков. Особенно это касается родных языков - украинского и русского”, - сказал Зубчевский.

По его мнению, очевидно, что без знания этих языков “не может идти речь ни о каком качественном образовании”. “Русский язык равноправный по отношению к украинскому. И мы не позволим, чтобы наших детей ломали через колено по языковому принципу, не давая свободно изучать и использовать свой родной язык”, - сказал депутат-коммунист.