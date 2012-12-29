Симоненко заявил, что русский язык является родным для украинцев

Об этом по информации Gazeta.ua политик заявил в эфире телеканала ТВi.

В частности, Симоненко отметил, что он, защищая русский язык, на самом деле защищает украинскую культуру.

"Пусть" Свобода "хотя бы раз пройдет по Крещатику. Там нет ни одного украинского названия. Там все на английском", - отметил коммунист.

По его убеждению, только члены Компартии охраняют украинские традиции и культуру. Кроме того, парламентарий считает, что русский является родным для украинских.

"Кто тогда, кроме коммунистов, защищает наши традиции, культуру - спросил Симоненко. - Для нашего народа русский язык является родным. Мы не можем лишать людей права общаться простым языком".

Вместе с тем лидер КПУ заявил, что ВО "Свобода" позорит наше государство и используется Партией регионов для целей власти. "Надо понимать, что" Свобода "- это позор для украинского народа. Европа этим уже переболела. А "Свободу" просто использовали для того, чтобы закрепить власть "регионалов", - подчеркнул Симоненко.