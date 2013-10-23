СМИ: Во время "обороны" Маркова пострадали журналисты
В ходе противостояния под зданием Одесского облуправления милиции между сторонниками экс-депутата Игоря Маркова и сотрудниками милиции, бойцы "Беркута" применили силу против журналистов.
Как сообщила пресс-служба политика, нападению подверглись оператор и журналист телекомпании АТВ.
Кроме того, корреспондет телеканала "Интер" Андрей Анастасов сообщил, что в схватке пострадал его коллега-оператор, пишет Украинская правда.
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"А мы после штурма облУВД в траматологии. Игорь-оператор упал под натиском толпы и сейчас с шеей сидит в кабинете", - написал он на своей Facebook-странице.
После того, как стало известно о задержании Маркова, его сторонники прорвались во внутренний двор здания Одесского облуправления внутренних дел, чтобы помешать правоохранителям вывезти политика в Киев.
Когда замначальника ведомства Анатолий Мисюра пообещал, что Маркову дадут пообщаться со сторонниками, активисты покинули двор.
Вторая волна штурма облуправления началась спустя час после заявления Мисюры. Маркова не выпустили к активистам, потмоу они снова попытались силой пробиться во двор облУВД, сообщает пресс-служба политика.
"На сей раз въезд в ворота заблокировали с помощью автомобиля, так что милиция не может их закрыть. Во втором штурме участвует уже значительно больше людей, но и к милиции подошли подкрепления", - сказано в сообщении, размещенном на сайте Маркова.
Информация о задержании Маркова милицией появилась около 18:15 22 октября.
Маркову вручили уведомление о подозрении. Ему, согласно сообщению правоохранителей, инкриминируют организацию избиения, а также непосредственно избиение участников пикета в Одессе, который состоялся в 2007 году.
Как известно, 12 сентября Высший админсуд по иску экс-нардепа Юрия Кармазина обязал ЦИК лишить мандата депутата Рады от Партии регионов Игоря Маркова.
20 сентября Рыбак объявил с трибуны о решении суда о лишении Маркова депутатского мандата.
Позже экс-нардеп заявил, что действующая власть намерена привлечь его к уголовной ответственности.