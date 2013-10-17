Аналитик считает, что Таможенный союз нужен России для "имиджа"

Внешнеполитические приоритеты России и Украины мало чем отличаются, говорится в материале "Таможенный союз: просто имиджевый проект России".

"В Концепции внешней политики, вывешенной на сайте МИД РФ и подписанной Путиным в феврале 2013 года, прямо говорится, что перспективной задачей является построение единого рынка с ЕС. Отчего же тогда такое неприятие Украины, если Россия заявляет в этом документе, что видит себя частью европейской цивилизации? Зачем бить за это по рукам соседа? К слову, Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Индией, Вьетнамом, Чили... И никто не ограничивает ее в этом праве", - пишет в статье Николаев.

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Он подчеркивает, что все постсоветские государства движутся к центрам мирового развития, будь то Азия или Европа. По его словам, у России получается спрятать свою интеграцию с Западом под псевдопатриотической риторикой и довольно успешно вести собственную имиджевую политику.

"Мы не хотим подтверждать наш статус "державы" танками и ракетами, но мы готовы сохранить достойный образ влиятельной страны. Хотим присутствовать на заседаниях G8, хотим решать судьбу Сирии, но готовы полностью уступить рынок высоких технологий странам Запада", - объясниет политику Кремля аналитик "Росукрфорума".

В статье говорится, что Таможенный союз – тоже серьезный аспект "имиджевой" политики, чтобы оставаться субъектом межрегиональных отношений.

"Эта претензия к мировому сообществу является важным пунктом программы Путина. Неважно, что все нормы Таможенного союза написаны в строгом соответствии с нормами ВТО, что резко девальвирует саму идею ТС. Важно, что эта ситуация обыгрывается как возвращение России в качестве не только объекта внешней политики, но и субъекта таковой. И ничего страшного, что на этом фоне, например, один небезызвестный российский промышленник Бабкин – вынужден производить свои трактора в Канаде, т.к. в России это стало невыгодно. Важно, что "Таможенный союз развивается", а "Россия встает с колен" и т.д. Тут как говорится имидж – это всё" - заявляет Николаев.

Автор уверен, что Украине в вопросе интеграции с Россией приходится иметь дело с "имиджем", а не с реальными амбициями государства, претендующего на нечто большее, чем на роль сырьевой колонии.

По его словам, было двадцать мирных лет, чтобы на многочисленных площадках и мероприятиях высшего уровня доказывать выгоду интеграции. Никто не мешал создавать совместные промышленные кластеры в Брянске, Белгороде, Курске, Харькове, Днепропетровске. Вместо этого вспыхивали обиды, велись газовые войны, сыпались угрозы, считает Николаев.

"Увы, Евросоюз потрудился сделать несколько больше, ведь для них расширение торговой зоны – это вопрос выживания европейских корпораций в условиях кризиса, а российское государство дальше вопроса прибылей Газпрома ничего не видит", - пишет аналитик.